Monopoli, Colombo: "Taranto squadra tosta, servirà attenzione. C'è la voglia di migliorare ancora"

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Esame importante per il Monopoli, atteso dal derby pugliese della quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, contro il Taranto (allo stadio Veneziani, calcio d'inizio ore 17:30). Il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo ha presentato la sfida alla vigilia.

Sulla partita: "L'obiettivo è quello di vincere giocando un buon calcio, contro una squadra galvanizzata da quello che sta facendo finora. Il Taranto è una squadra tosta fatta di giocatori esperti e giovani interessanti, dovremo stare con le antenne dritte per fare raddoppi dove sarà necessario. Cercheremo di punirli nei loro punti deboli. Abbiamo voglia di migliorarci ancora, c'è la volontà di alzare ancora l'asticella in questo finale di girone di andata in modo da garantirci un girone di ritorno più agevole".

Sulle condizioni della squadra: "Recuperiamo Arena e Novella, probabilmente perderemo Morrone a causa di un problema muscolare. Anche Hamlili è sulla via del recupero, nella prossima settimana avremo più uomini a disposizione".

Sui tifosi: "Finora abbiamo fatto qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista, questo deve dare possibilità ai tifosi di avvicinarci alla squadra. Sta molto a quello che faremo di qui in avanti per vedere più gente possibile sugli spalti del Veneziani. Speriamo sia una bella partita".