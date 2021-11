Monopoli, esame di maturità contro Taranto: i precedenti del derby pugliese

Serie C Girone C

Per il Monopoli quello contro il Taranto è un vero e proprio esame di maturità. La formazione biancoverde è quarta in classifica, a quota 23 punti assieme a Catanzaro e Palermo, dietro la capolista Bari che di punti ne ha 27: nelle ultime quattro partite sono state raccolte tre vittorie ed un pareggio, numeri che testimoniano lo stato di forma di una squadra cresciuta tanto nelle ultme settimane, capace di essere cinica nel momento opportuno. Si prospetta un testa a testa decisivo che, in caso di vittoria, permetterebbe agli uomini guidati da Alberto Colombo di spiccare il volo.

Domenica 14 novembre, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, ritornerà un derby pugliese che non viene disputato dopo ben 4 stagioni di assenza dai calendari. L'ultima volta che il Monopoli ha affrontato il Taranto è stata nell'annata 2016/2017, dove riuscì a trionfare sia all'andata che al ritorno: il 3 dicembre 2016 a decidere la sfida fu l'esterno offensivo Mattia Montini, allo stadio Veneziani; stesso risultato allo Iacovone il 15 aprile 2017, con la classica rete dell'ex firmata dalla punta Giuseppe Genchi.

L'ultima sconfitta del Monopoli risale alla stagione 1989/1990, nell'allora girone B della Serie C1. I rossoblù ebbero la meglio nel match di andata allo Iacovone per 2-0 (0-0 al ritorno). Vittoria per il Taranto anche nel confronto di ritorno dell'annata 1985/1986, sempre in C1 e sempre in casa (1-0), con l'andata che terminò 1-1. Senza contare il faccia a faccia nel Girone 3 di Coppa Italia della stessa stagione, dove i biancoverdi la spuntarono per 1-0 grazie alla rete di Massimo Silva. Infine, finirono in pareggio i duelli nel girone H della Serie D nel 2014/2015 (2-2 al Veneziani e 1-1 in terra tarantina).