Serie D, la decisione del Bitonto: richiamato Valeriano Loseto

Il Bitonto si riaffida a Valeriano Loseto. La dirigenza neroverde ha deciso di richiamare l'allenatore esonerato lo scorso novembre dopo aver sollevato dall'incarico, negli scorsi giorni, Vincenzo Santoruvo.

Si tratta del secondo ritorno per il classe 1972, che aveva guidato il Bitonto già nella seconda parte della stagione 2020/2021 e nel 2022/2023, oltre ai primi mesi di quella attualmente in corso: Loseto quest'anno ha ottenuto 8 punti al netto di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia Serie D per mano della Fidelis Andria. Ora, a sei partite dal termine della regular season, c'è la dura missione che porta alla salvezza.

Bitonto, ritorna Valeriano Loseto: il comunicato ufficiale

US Bitonto Calcio comunica di aver riaffidato la carica di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a mister Valeriano Loseto. Il tecnico barese torna alla guida dei neroverdi dopo la stagione scorsa e la prima parte di quella in corso.

L’allenatore ha già condotto ieri pomeriggio il primo allenamento con la squadra. A Loseto va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società per questa ultima parte di campionato.