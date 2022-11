Serie D girone H, i match in programma a novembre per il Molfetta

Per il Molfetta, in questo novembre, sono in programma tre derby pugliesi da giocare. Il mese si aprirà con il match allo stadio Paolo Poli del 6 novembre contro il Gravina, mentre a seguire ci sarà la trasferta al Fittipaldi dove si terrà il duello contro il Francavilla in Sinni.

Domenica 20 novembre, tra le mura amiche, ci sarà il match con il Casarano; ultima gara di novembre quella del 27, quando il Molfetta sarà di fronte al Martina (stadio Tursi).