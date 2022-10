Nona giornata Serie D girone H, i risultati delle squadre baresi

Nella nona giornata del campionato di Serie D, girone H, a trionfare tra le squadre baresi è stato solo il Team Altamura, al terzo successo stagionale (il secondo in trasferta) giunto sul campo della Nocerina grazie alla rete in extremis di Caputo. Cadono invece il Molfetta, rimontato dalla Cavese, e il Bitonto che si è visto espugnare lo stadio Città degli Ulivi dal Nardò; pareggio a reti bianche (il settimo stagionale) per il Gravina che ha ospitato la Puteolana.

Serie D girone H, i risultati delle squadre baresi nella nona giornata

Bitonto-Nardò 0-1 [Gjonaj su rigore al 53']

Cavese-Molfetta 2-1 [Manzo (M) al 40'. Aliperta (C) al 42', Aliperta (C) al 66']

Gravina-Puteolana 0-0

Nocerina-Team Altamura 2-3 [Croce (TA) al 5', Basanisi (N) al 53', Croce (TA) al 65', Talamo (N) all'88', Caputo (TA) al 91']

Serie D girone H, la classifica