Serie D, Team Altamura: arriva l'esterno Manuel Chietti

Team Alatamura comunica di aver perfezionato l’accordo per il passaggio in biancorosso di Manuel Chietti, esterno under classe 2003.

Chietti è cresciuto nelle giovanili dello Spezia ed ha disputato la prima parte del campionato 2023/24 con il Gladiator nel girone G della serie D. Nelle precedenti stagioni ha indossato per 2 campionati la maglia della Nocerina dove ha collezionato 52 presenze e segnato 3 reti.

Il giovane jolly che può ricoprire diversi ruoli si è già unito al gruppo squadra ed è a disposizione del Mister Giacomarro.

Fonte. comunicato ufficiale Team Altamura