Serie D: colpo Bitonto, rallenta il Team Altamura. Gravina ko

Quarto successo stagionale per la formazione neroverde, nello scontro salvezza con la Polisportiva Santa Maria Cilento. I biancorossi hanno incassato un 2-2 in extremis sul campo della Palmese, e il Nardò ha accorciato in classifica. Undicesimo ko per i gialloblù