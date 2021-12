Lavello-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Rese note le modalità di acquisto per i biglietti del settore ospiti della gara tra Lavello e Bitonto, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H e in programma sabato 4 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Franco Pisicchio: i tifosi neroverdi potranno assistere all'incontro al costo di 12 euro (compresivi di prevendita).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Per la partita Lavello – Bitonto, in programma sabato 4 dicembre, alle ore 14,30, allo stadio “Franco Pisicchio” di Lavello (PZ), e valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H, ecco le informazioni sulla vendita dei tagliandi per i tifosi del Bitonto.

Posti disponibili Settore Ospiti (Tribuna laterale): 218;

Costo del tagliando: € 12,00 (comprensivo di prevendita).

Punti vendita:

Circuito online “Ciaotickets” sul sito: https://www.ciaotickets.com/biglietti/lavello-bitonto

TABACCHERIA CIOCIA – Via Ludovico D’Angiò n. 55 – Bitonto (BA) tel. 0803718422;

DM RESOLUTION – Via Tommaso Traetta n. 55 – Bitonto (BA).

I tifosi del Bitonto potranno acquistare i biglietti esclusivamente in prevendita, pertanto online e nei punti vendita del circuito “Ciaoticket”: non sarà possibile acquistare i tagliandi dal botteghino del settore ospiti dello stadio “Pisicchio”.

La tifoseria della squadra del Bitonto potrà raggiungere l’area disponibile per il parcheggio adiacente al Settore Ospiti dello stadio “F. Pisicchio” ubicata in Via U. La Malfa, nei pressi del Palazzetto dello Sport.

Si ricorda a tutti i sostenitori neroverdi che la capienza, in virtù dei dispositivi di legge, è al 75% e che per accedere allo stadio è necessario essere dotati di Green Pass, da esibire all’ingresso unitamente al tagliando di accesso e ad un documento di identità in corso di validità.