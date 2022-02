Bitonto, divieto di trasferta per i tifosi neroverdi in vista della gara col Sorrento

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali riguardo il divieto di vendita dei biglietti della partita di domenica 6 febbraio contro il Sorrento (stadio Italia, ore 14:30), riservato ai residenti nel comune di Bitonto:

L’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. comunica che, su proposta della Questura di Napoli e su determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in occasione dell’incontro di calcio “Sorrento – Bitonto”, valevole per la 22^ giornata del girone H del Campionato Nazionale di Serie D – girone H, in programma presso l’impianto sportivo “Stadio Italia” di Sorrento (NA), domenica 6 febbraio 2022, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Bitonto.

Pertanto si invitano i tifosi bitontini a non recarsi in alcun modo a Sorrento in quanto sarà inibito loro l’accesso allo stadio per assistere alla gara.