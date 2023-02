Spal-Bari 3-4: partita pirotecnica al Mazza, alla fine vincono i Galletti

Vittoria sofferta per il Bari, uscito vincitore col punteggio di 3-4 dalla partita in casa della Spal della 23ª giornata di Serie B.

Chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Folorunsho e al primo gol biancorosso di Sebastiano Esposito, la squadra di Mignani nella ripresa pareva aver messo definitivamente in discesa la partita segnando la terza rete con Cheddira. Di lì a poco però, la Spal ha accorciato con Moncini, e nonostante il gol dell'ex Antenucci per il momentaneo 1-4 pugliese, grazie a uno scatenato Nainggolan e al gol fortunoso di Celia, si è rifatta sotto, rendendo incandescente il finale di partita. Alla fine i Galletti sono riusciti a spuntarla e a portare a casa tre punti che mantengono la squadra al quinto posto a quota 36, alle spalle del Südtirol e a -4 dal secondo posto del Genoa, che scenderà in campo domani a Parma.

Buona la prova dei nuovi, Esposito e Molina, ma sicuramente da rivedere qualcosa per il Bari che da un certo punto in poi della ripresa ha staccato la spina favorendo il ritorno degli avversari. Difetti da eliminare in vista della prossima partita di campionato, in programma domenica 12 febbraio alle 16:15, al San Nicola contro il Cosenza.

Spal-Bari: la cronaca

Due novità nella formazione iniziale di Mignani: Pucino rileva Dorval, subito in campo Esposito, in attacco con Folorunsho e Cheddira, gli fa spazio Botta. Spal subito aggressiva nei primi minuti, Dickmann al 2' impegna Caprile con un traversone insidioso. Risposta del Bari in contropiede al 3' con Cheddira che punta la porta e calcia con il destro a giro, pallone fuori di poco. Al 7' Maiello lavora un buon pallone per Cheddira servito all'altezza del dischetto, controllo non felice del marocchino, Alfonso fa sua la palla in uscita. Ancora Cheddira all'8' servito in profondità sulla destra prova la battuta in corsa ma conclude sull'esterno della rete. Prova a impensierire Caprile la Spal con un mancino di Fetfazidis dal limite dell'area con la palla che sfila di poco alla destra del portiere biancorosso. L'equilibrio si speza al 21': Folorunsho calcia dal limite dell'area, Meccariello devia il tiro in maniera decisiva e inganna Alfonso. Galletti avanti di uno. Trascorrono appena cinque minuti e Folorunsho è ancora determinante: un suo tiro in porta dalla lunetta viene respinto corto da Alfonso, il pallone arriva ad Esposito appostato nei pressi dell'area piccola, controllo e tiro e raddoppio per il Bari. Subito in rete l'attaccante scuola Inter che non esulta contro la sua ex squadra. Al 35' materiale per il VAR con la Spal che reclama un calcio di rigore per un tocco di mano nell'area barese, dopo il check però Abisso fa proseguire. Al 39' occasione grande chance per gli estensi sugli sviluppi di un corner, con Rabbi che si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta ma calcia debolmente favorendo l'intervento di Caprile. Folorunsho toccato duro sembra costretto ad abbandonare momentaneamente il campo. Momentaneamente in 10 il Bari rischia su calcio d'angolo: torsione di testa di Meccariello, Caprile si rifugia in corner. Finale nervoso, protagonista proprio Folorunsho, rientrato in campo e ammonito. Dopo i 2' di recupero, capannello attorno ad Abisso all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi. Espulso il team manager della Spal Andreini.

Esordio anche per Salvatore Molina, che rientra in campo al posto di Folorunsho per l'inizio del secondo tempo. Dopo 5' della ripresa scatta il momento di Nainggolan nella Spal, inserito da De Rossi al posto di Rabbi. Cresce il ritmo dei padroni di casa, alla ricerca del gol per ridurre il doppio svantaggio: Cross dalla destra di Fetfatzidis al centro dell'area, devia la palla Vicari ma Caprile ha un ottimo riflesso e respinge. Respinta corta che favorisce Dalle Mura che colpisce di testa ma ancora Caprile devia in corner. Come nel primo tempo, la Spal gioca ma segna il Bari: ripartenza biancorossa con Maiello che dal cerchio di centrocampo lancia in profondità Cheddira sulla sinistra, controllo, dribbling su Peda e tiro col sinistro che buca Alfonso per la terza volta. Sono 13 in campionato per il marocchino. Calato il tris, Mignani inserisce l'ex d'eccellenza Antenucci al posto di Esposito. Al 62' la Spal accorcia le distanze: Nainggolan con un numero si libera di due avversari, crossa e pesca Moncini tutto solo, Caprile non può nulla sul colpo di testa ravvicinato dell'attaccante che in estate era stato corteggiato dal Bari. La Spal sembra poter riaprire l'incontro e invece i biancorossi colpiscono ancora, questa volta con Antenucci, a segno di testa su un bel cross dalla destra di Pucino, anche per lui nessuna esultanza contro la ex squadra, ma sicuramente tanta gioia per lui che non segnava da quasi 4 mesi (ultimo gol l'8 ottobre col Venezia, ben 119 giorni fa). A 10' dalla fine bel triangolo Pucino-Molina con il terzino destro che conclude di poco alto sopra la traversa. Accorcia ulteriormente le distanze la Spal, cross di Tunjov per Moncini, respinta corta di Di Cesare, il pallone arriva a Nainggolan che da appena dentro l'area esplode un destro imparabile per Caprile per il gol del 2-4. Momento di blackout per i Galletti che subiscono anche il terzo gol soltanto un minuto più tardi: Celia crossa da sinistra, nessuno tocca il pallone ma il rimbalzo beffa Caprile, 3-4 e partita clamorosamente riaperta. Mignani prova a correre ai ripari inserendo Zuzek per Benedetti. Dopo oltre 6' di recupero il Bari può festeggiare.

Spal-Bari 3-4: il tabellino

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann (72' Murgia), Prati (72' La Mantia), Zanellato (63' Tunjov), Celia; Feftazidis (63' Valzania), Rabbi (51' Nainggolan); Moncini. A disp.: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Almici, Rauti, Ayoub. All. De Rossi

BARI (4-3-): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Mallamo, Maiello, Benedetti (86' Zuzek); Esposito (59' Antenucci), Folorunsho (46' Molina); Cheddira. A disp.: Frattali, Benali, Botta, Marachioli, Scheidler, Ricci, Bosisio, Bellomo, Dorval. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Galetto – Macaddino

IV: D’Eusanio

VAR: Marini

AVAR: Feliciani

Marcatori: 21' Folorunsho (B), 25' Esposito (B), 56' Cheddira (B), 62' Moncini (S), 68' Antenucci (B), 81' Nainggolan (S), 83' Celia (S)

Note - ammoniti Folorunsho (B), Bellomo (B), Mazzotta (B). Recupero: 2', 5'

Spettatori 8.773, (512 tifosi ospiti)