Ternana-Bari 1-0: biancorossi piegati dall'ex Partipilo

Si è interrotta la serie positiva del Bari, battuto di misura sul campo della Ternana. Al Liberati è finita 1-0 per i padroni di casa, a segno al 19' del primo tempo con un gol del barese Anthony Partipilo.

Risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo, o almeno l'impressione, è che la squadra di Lucarelli - che non vinceva in campionato dallo scorso 28 gennaio - abbia fatto qualcosa in più per cercare di ottenere i tre punti. Tante assenze pesanti per il Bari, ma rivedibile anche qualche scelta iniziale del tecnico, ad esempio quella di affidarsi a uno Scheidler troppo timido, lasciando inizialmente in panchina Antenucci o Esposito.

Dopo questa sconfitta i biancorossi cedono una posizione in classifica: ora sono quarti a -6 dal secondo posto del Genoa e a -1 dal Südtirol che occupa il terzo posto in classifica. Alla ripresa del campionato dopo la sosta il Bari è atteso dalla gara interna contro il Benevento, in programma il 1° aprile al San Nicola alle 16:15.

Ternana-Bari: la cronaca

Il primo tentativo della partita è della Ternana, con un destro fuori misura di cassata, al tiro dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner. Ben più pericoloso il sinistro dal limite di Partipilo scagliato nei pressi della lunetta, respinge Caprile, anche su Coulibaly, fermato poi per offside. Al 17' opportunità per il Bari: Pucino pesca Cheddira al centro dell'area, il marocchino s'incujnea tra i centrali rossoverdi ma in spaccata non riesce a inquadrare la porta. Un minuto più tardi ci prova Botta dal limite, sinistro in caduta di poco fuori alla destra di Iannarilli. Nonostante i segnali di vita in attacco, è la Ternana a sbloccare il punteggio al 19': Palumbo avvia l'azione, Coulibaly fa velo e il pallone arriva a Partipilo, che completamente da solo controlla e tira senza lasciare scampo a Caprile. Prova a scuotersi il Bari con un destro dal limite di Cheddira, concludsione rasoterra che si perde di poco larga a lato di Iannarilli. Apprensione per Zuzek per un violento contrasto con Partipilo, fortunatamente il difensore riesce a riprendere il gioco. Il primo tempo si chiude dopo 3' di recupero con i padroni di casa in vantaggio con il gol dell'ex Partipilo.

Nessun cambio alla ripresa del gioco. Bari ancora abbastanza compassato nella manovra, mentre la Ternana sembra mantenere il pallino del gioco. Al 53' primo tentativo di Scheidler: verticalizzazione di Pucino, il francese controlla a seguire e prova la girata dall'interno dell'area ma colpisce l'esterno della rete. Molto più pericolosa la Ternana: pasticcia Pucino, si salva la difesa, poi Felletti calcia dal limite e trova i guanti di Caprile che fa sua la sfera in due tempi. Primi cambi allo scoccare dell'ora di gioco: Agazzi per Coulibaly nella Ternana, mentre Mignani ne cambia addirittura tre. Fuori Scheidler, Botta e Mallamo, dentro Antenucci, Morachioli e Bellomo. Poco più tardi anche Benali per Maita. Si sbilancia Mignani che al 76' inserisce anche Esposito per Pucino passando a un 3-4-3. All'81' dentro Favilli e Donnarumma per Palumbo e Partipilo tra gli umbri. All'83' squillo di Antenucci con un sinistro dal limite deviato in calcio d'angolo da Iannarilli. Al secondo dei 5' di recupero intervento dubbio di Sørensen su Cheddira, lascia correre Di Bello. Un minuto più tardi uscita alta difettosa di Iannarilli, non riesce ad approfittarne Esposito.

Ternana-Bari 1-0: il tabellino

TERNANA (3-4-3): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani; Cassata (74' Martella), Coulibaly (58' Agazzi), Di Tacchio, Corrado; Palumbo (82' Favilli), Partipilo (82' Donnarumma); Falletti (74' Paghera). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Capuano, Bogdan. All. Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (76' Esposito), Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo (59' Bellomo), Maita (64' Benali), Benedetti; Botta (59' Morachioli); Scheidler (59' Antenucci), Cheddira. A disp.: Frattali, Sarri, Matino, Benali, Bosisio, Molina, Dorval. All. Mignani

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Baccini - Zingarelli

IV: Crezzini

VAR: Maggioni

AVAR: Gariglio

Marcatori: 19' Partipilo (T)

Note - ammoniti Maita (B), Vicari (B). Recupero: 3', 5'

Spettatori: 6.519 (934 tifosi ospiti)