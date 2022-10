Terza giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Tre vittorie e due pareggi: questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nel terzo turno del campionato di Eccellenza pugliese. Nel girone A il Corato ha espugnato il campo del Real Siti con un roboante poker, mentre l'Unione Sportiva Mola si è rialzato dopo la sconfitta nello scorso turno proprio contro il Corato battendo il San Marco. Pari per 2-2 per Borgorosso Molfetta e Polimnia rispettivamente per Foggia Incedit e Unione Calcio Bisceglie; nel girone B l'Arboris Belli ha colto il primo sorriso stagionale contro il Ginosa.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella terza giornata

Foggia Incedit-Borgorosso Molfetta 2-2 [Cubaj (BM) al 2', Ferrantino (FI) al 20, Ferrantino (FI) al 25', Sallustio (BM) all'88']

Real Siti-Corato 0-4 [Suriano, Suriano, Santoro, Bozzi]

Unione Calcio Bisceglie-Polimnia 2-2 [Binetti (UCB) al 36', Stella (UCB) al 46', D'Amico (P) al 58', Marasciulo (P) su rigore all'82']

Unione Sportiva Mola-San Marco 3-1 [Doukoure (USM), Taccogna (USM), Doukoure (USM), Salerno (SM) su rigore]

Arboris Belli-Ginosa 2-0 [Di Cosola, Di Cosola]