Virtus Mola, pari e patta col Grottaglie: sempre più complicato il cammino verso la salvezza

Dopo due sconfitte consecutive la Virtus Mola riprende a far punti, ma il pareggio contro il Grottaglie è troppo poco per dare una spinta al cammino verso la salvezza. Nella sfida andata in scena allo stadio Madonna D'Altomare di Polignano i biancazzurri sono andati in svantaggio a causa della rete di Pecora ma poi hanno risposto grazie al rigore trasformato da Saani. La gara è terminata 1-1. La Virtus Mola resta ultima in classifica a quota 17 punti: il penultimo occupato dall'Atletico Racale dista 4 punti, mentre il terzultimo posto presieduto dallo stesso Grottaglie è lontano 6 lunghezze, con la zona playout che dunque è ancora matematicamente raggiungibile. Per farlo, tuttavia, potrebbe non bastare vincere le prossime 2 partite.