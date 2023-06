Virtus Mola, il bilancio della stagione: ritorno immediato (e meritato) in Eccellenza

L'avventura in Promozione della Virtus Mola è durata solo un anno. I biancazzurri infatti hanno conquistato il salto diretto in Eccellenza dopo una cavalcata straordinaria, rimanendo praticamente sempre al comando del girone A e respingendo di fatto gli assalti della Nuova Spinazzola. E non è mancato nemmeno il colpo di scena dell'esonero del tecnico Cosimo Lopraino sostituito poi da Massimiliano Tangorra, che ha guidato la squadra nella parte finale del torneo.

La Virtus Mola ha chiuso la regular season a quota 61 punti con lo score totale di 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol fatti sono stati 69 (miglior attacco del raggruppamento), mentre quelli subiti sono stati 24. La vittoria più larga è stata quella per 7-3 di domenica 11 dicembre 2022, contro la Rinascita Rutiglianese, mentre la sconfitta più larga è stata il 3-0 subito per mano del Lucera lo scorso 26 febbraio.