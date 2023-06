Virtus Mola, tutti i marcatori della stagione 2022/2023

Nel corso della stagione regolare la Virtus Mola ha messo a segno 69 reti, risultando come miglior attacco del girone A del campionato di Promozione pugliese. Il bottino è stato diviso tra 19 marcatori diversi, di cui due hanno raggiunto almeno la doppia cifra.

Ad essere in cima alla graduatoria di squadra è l'attaccante Alessio Chiumarulo, autore di ben 13 gol in 15 presenze. Alle sue spalle c'è Giuseppe Strippoli, fermatosi a quota 10. PIù staccato Paolo Lorusso con 7 centri, segue Giovanni Colella che ha realizzato 6 reti; Vincenzo Antonacci ha messo a referto 5 gol, mentre Felice Loseto ne ha segnati 4. Pasquale Azzariti, Jonathan Ezequiel, Massimo Fumai e Vito Turrito hanno raggiunto quota 3, 2 reti ciascuno invece per Claudio Lopraino e Giuseppe Spalierno. Infine Faye Alioune, Domenico Avantaggiati, Giuseppe Intranuovo, Diego Mongiello, Giuseppe Palasciano, Cristian Radicchio e Giovanni Romanelli hanno totalizzato un centro a testa.