Pole position per i due piloti baresi al Trofeo Ferrari Club Italia al Mugello Circuit

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Prestazione superlativa dei Gentlemen Drivers pugliesi alla 1^ del Trofeo Nazionale. Tony Camassa e Luigi Fabii si aggiudicano la pole position delle rispettive Classi, mentre Gerry Marino viene tradito proprio nel finale di prova che stava dominando, da un problema di pescaggio della benzina e viene costretto al ritiro. Ha concluso con un 4° posto assoluto il pugliese di adozione Salvo Malizia con la sua Ferrari Pista da oltre 720 cv per noie all'aspirazione dell'aria. Buone le prestazioni anche del pilota degli Emirati Arabi, Alkadi Ammar su Ferrari f12 , dei campani Tortora su 488 pista e Tedesco su 458 , di Torrenti sulla nuova F8 Tributo e Rasile su 360 challenge. Nonostante le previsioni di tempo pessime al Mugello, a fare da cornice all’evento un cielo sereno anche se con temperature vicino allo zero. La differenza l'ha fatta l'esperienza e la conoscenza del Circuito. Un circuito parecchio complicato per conformazione ed i vari dislivelli, molto difficile l'approccio e la percorrenza alle due curve arrabbiata 1 e 2. A fare la differenza anche la scelta delle gomme e mescole sia Pirelli e Michelin proprio a causa delle temperature rigide E’ stato il consueto atteggiamento positivo e volitivo a portare i piloti pugliesi ad un ottimo risultato nella 1^ dell'anno, e se questo è l'inizio…ci si può aspettare ragionevolmente un 2021 ricco di successi per i drivers di ACI/SPORT BARI/BAT

Gallery