Agrilevante 2023 premiato Ceora™ di Husqvarna come novità tecnica - innovazione macchine agricole

Si è appena conclusa a Bari Agrilevante 2023, tra le più importanti manifestazioni fieristiche del nostro Paese e principale riferimento per il Sud Italia dedicata alle macchine agricole, impianti e tecnologie per la coltivazione del terreno. Husqvarna - azienda leader mondiale nella produzione di soluzioni innovative per la cura di foreste, parchi e giardini – ha partecipato all’evento con svariate novità di prodotto, in prevalenza rivolte ai professionisti del settore. Tra queste CEORA™, robot progettato specificatamente per la gestione di superfici fino a 75.000 mq, premiato come Novità Tecnica. Con CEORA™, arrivato sul mercato italiano solo da pochi mesi, Husqvarna intende rivoluzionare un settore finora dominato da falciatrici a scoppio convenzionali e pesanti, contribuendo così a ridurre tempi, costi ed emissioni di CO2 connesse all’attività di gestione dei tappeti erbosi professionali su larga scala. "Dopo il lancio, avvenuto nei primi mesi di quest’anno, abbiamo riscontrato con CEORA™ un’accoglienza ed interesse di livello. In linea con il prodotto, si sono aperte anche nel mercato italiano delle opportunità sia in contesti di ampi spazi sportivi come i campi da golf, ma anche per il verde pubblico e in quello di grandi realtà industriali. Vedere premiata oggi questa soluzione, ci alimenta ulteriormente l’entusiasmo del proporre al mercato un prodotto rivoluzionario”, afferma Massimo Bertolo, Sales Manager Husqvarna Professional durante la serata di premiazione. “Il premio rappresenta per Husqvarna un riconoscimento, ma mi piace ricordare che oltre al prodotto abbiamo già strutturato e messo a disposizione dei clienti che lo scelgono un sistema di servizi di prim’ordine come quelli di sopralluogo, installazione in prova e assistenza tecnica qualificata; tutti aspetti già avviati in molte delle realtà che ci hanno confermato l’acquisto di CEORA™ o che si stanno orientando a farlo”. Husqvarna ha scelto proprio Agrilevante per presentare altre novità di prodotto introdotte sul mercato italiano nelle ultime settimane: come le motoseghe professionali 560 XP® Mark II e 562 XP® Mark II, una gamma da 60 cc di ultima generazione caratterizzate da un design tecnico completamente rivisto che ne migliora affidabilità e manovrabilità rendendo queste macchine ancora più produttive rispetto alla generazione precedente. È stata presentata inoltre Aspire™, la nuova gamma smart a batteria da 18V per la cura dei giardini privati di piccole dimensioni, compatta, flessibile e di facile utilizzo anche per i meno esperti, che porta con sè tutti i vantaggi del sistema Power for All Alliance.