Attacchi ai sistemi informatici, l'Asl Bari sigla accordo per proteggersi dai 'pirati del web'

Un'associazione specializzata nell'identificazione e nella misurazione dei rischi in ambito sanitario, si occuperà di valutare il livello di cyber sicurezza dell'Asl di Bari. Dato l’aumento costante di crimini informatici ai danni delle strutture pubbliche in tutta Italia, l’azienda sanitaria barese, anche alla luce delle recenti normativi nazionali ed europee, ha siglato per la prima volta un protocollo di intesa con un’associazione no profit riconosciuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico come associazione professionale, nell’ambito della gestione dei rischi.

"La gravità delle conseguenze dei cyber attacchi in ambito sanitario – spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - nonché la diffusione degli stessi, rende necessario, da un lato, sviluppare una maggiore consapevolezza del rischio tra i dipendenti e, dall’altro, potenziare i sistemi informatici degli enti sanitari, al fine di proteggere non solo i dati, ma anche l’operatività dei servizi stessi, salvaguardando così la salute dei pazienti”.

“La perdita di dati causata dai cyber attacchi produce effetti deleteri per i sistemi sanitari anche a lungo termine – spiega il direttore amministrativo della Asl, Luigi Fruscio - quali ritardi nella prestazione di servizi diagnostici o di assistenza registrati anche settimane o mesi dopo gli attacchi, oltre ai danni di immagine dell’ente. Per questo abbiamo predisposto iniziative per la individuazione di corrette procedure aziendali volte a ridurre il rischio di attacchi informatici e a gestire correttamente l’eventuale verificarsi degli stessi”.

Sono tre gli ambiti della sicurezza informatica che saranno attivati: la sicurezza predittiva per monitorare quali siano le principali minacce presenti sul web, la sicurezza preventiva per le simulazioni di attacco alle proprie infrastrutture e la sicurezza proattiva per reagire in modo efficace ad un attacco hacker, cercando di limitare i danni diretti e indiretti ed abbreviare il più possibile il tempo di ripristino dell’infrastruttura.

“Si tratta di un accordo che riveste importanza strategica – conclude la Data Protection Officer- Responsabile della Protezione dei Dati della Asl Bari, Elisabetta Fortunato – finalizzato altresì alla protezione di uno degli asset più importanti di cui la azienda dispone: i nostri dati e quelli dei nostri assistiti. Saranno simulati cyber attacchi ai nostri sistemi al fine di stimarne la resilienza degli stessi".