Lavori di Acquedotto pugliese nel quartiere San Pasquale di Bari: stop all'erogazione idrica il 6 marzo

Il prossimo 6 marzo stop all'erogazione d'acqua, per 10 ore, in alcune zone del quartiere San Pasquale di Bari, per lavori di Acquedotto Pugliese. In particolare, la sospensione del servizio, prevista dalle 10 alle 18, riguarderà via Amendola da via Adolfo Omodeo a via Giuseppe Capruzzi e traverse via Pietro Giannone, via Celso Ulpiani, via Gaetano Postiglione, via Domenico Cirillo, via Sigismondo Catromediano, vico Capurso nell’abitato di Bari.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.