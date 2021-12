Al Bano positivo al Covid, salta la partecipazione allo spettacolo di Capodanno al Petruzzelli

Salta la partecipazione di Al Bano allo spettacolo di Capodanno di Canale 5, che andrà in onda la sera del 31 dicembre dal teatro Petruzzelli di Bari. Il cantante, infatti, è risultato positivo al Covid ed è ora in isolamento.

E' stato lo stesso cantante a darne notizia con un video postato su Instagram: "Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito", ha spiegato l'artista 78enne: "Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce".

"Grazie a Dio sto benissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus", ha raccontato con rammarico il cantante pugliese all’Adnkronos. Negativa al tampone molecolare, invece, la compagna Loredana Lecciso e i suoi familiari. "Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni", ha proseguito Al Bano che non ha sintomi e si è accorto di essere positivo solo tramite il tampone a cui si è sottoposto per gli imminenti impegni professionali.

"Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Ho fatto il tampone per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5 dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco".

La serata del Capodanno in musica, per la quale oggi i biglietti gratuiti sono andati a ruba in pochi minuti, sarà condotta da Federica Panicucci. Il cast annunciato è formato da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, con la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo.