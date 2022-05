Albero si spezza e cade in strada: traffico rallentato su corso Alcide De Gasperi

Un albero si spezza e cade in strada, mandando in tilt il traffico. E' accaduto nel pomeriggio in corso Alcide De Gasperi, all'altezza della traversa che conduce al Circolo Tennis. Per cause da accertare l'albero presente in un giardino privato si è spezzato, finendo sull'asfalto. Non risultano danni a cose o persone, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti. Sul posto la polizia locale.