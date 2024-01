Videosorveglianza e dispositivi di conteggio dei passeggeri: undici nuovi autobus ibridi per Amtab

Undici nuovi autobus ibridi per Amtab. I mezzi, presentati oggi, si aggiungono ai 27 già entrati in circolazione a dicembre scorso. L'arrivo dei nuovi veicoli rientra infatti nel piano di rinnovo del parco mezzi che Amtab sta portando avanti grazie a due diverse forme di finanziamento diverse, Pon Metro “Rinnovo flotta autobus ecosostenibili” e Patto per Bari Fondi FSC 2014-2020 “Programma Trasporto pubblico locale metropolitano”. Un'operazione che, come reso noto dall'azienda, proseguirà con altri 17 bus a metano previsti per giugno 2024, "prima di avviare ulteriori importanti innesti di autobus con tecnologia 'full-electric'".

"Entro il 2026 arriveranno altri 198 bus, quasi tutti elettrici - ha detto il sindaco Decaro presentando i nuovi mezzi - quindi a impatto zero sull'ambiente, che consentono la riduzione di consumi e costi per l'alimentazione e che renderanno più efficiente il trasporto nella nostra città".

I nuovi mezzi sono dotati di pedane per consentire l’accesso a persone con ridotte capacità motorie, posti per carrozzelle, dispositivi di frenata assistita, impianti antincendio nel vano motore, sistemi di videosorveglianza interna, sistemi di geolocalizzazione e dispositivi di conteggio per la salita e discesa dei passeggeri basati sull’inedita tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata per la prima volta sui bus del trasporto pubblico.

"In questo modo l’Amtab - evidenzia l'azienda in una nota - cerca di raggiungere standard di offerta e di efficienza importanti, aumentando comfort e sicurezza per gli utenti e una transizione ecologica a cui tutti guardano. Il rinnovo del parco mezzi è l’inizio di un percorso che ci vede proiettati verso il futuro come protagonisti con una serie di progetti che ci riguardano sia nelle infrastrutture che nei trasporti. Ancora una volta ricordiamo che: i bus sono un “bene comune” pertanto tutti dobbiamo essere uniti nel preservarli e utilizzarli nella maniera dovuta".