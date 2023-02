Università di Bari, attivate 5 'resting room': "Stanze destinate al recupero psicofisico degli studenti"

Cinque nuove stanze per recuperare energie psicofisiche durante lo studio e la vita accademica. Sono attive da questa settimana le resting room dell'Università di Bari, dedicate al riposo di coloro che necessitino di un break per il proprio benessere. I lavori dedicati all'arredamento delle stanze sono terminati nella scorsa settimana, da oggi i luoghi saranno a disposizione degli studenti.

Le prime 5 resting room, illustrano gli studenti dell'associazione Link Bari sulla loro pagina facebook, sono dislocate nella facoltà di Economia (al terzo piano nel Corpo Aule), nel plesso di Giurisprudenza e Scienze Politiche (al primo piano del Palazzo del Prete), negli spazi di Medicina Veterinaria (a Valenzano nell'aula 12 del piano terra), nella sede Forpsicom (nell'aula adiacente la Don Tonino Bello al piano terra del Palazzo Chiaia Napolitano) e nel Campus (nella stanza 7 del terzo piano del Palazzo di Agraria).

"Le prime resting room sono progettate da UniBa per offrire spazi riservati di accoglienza e contenimento per studenti che si trovino ad affrontare situazioni critiche o che manifestino occasionali fragilità - spiega l'Università degli studi di Bari con un post sulla sua pagina facebook - Si tratta di spazi già presenti in altre realtà universitarie internazionali pensati come aree di benessere fisico e mentale, destinati all'accoglienza per coloro che hanno bisogno di interrompere le attività che stanno svolgendo, in un?ottica di bilanciamento tra esigenze di studio e benessere personale".