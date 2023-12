Domenica di mercato in via Salvemini: bancarelle aperte fino alle 20

Domenica con le bancarelle in via Salvemini. Si tratta di una delle aperture straordinarie concordate dal Comune con gli operatori per il periodo delle festività natalizie. Per l'occasione, è stato anche prolungato l'orario del mercato: chi vorrà recarsi in via Salvemini per fare acquisti, avrà tempo fino alle 20 di questa sera. L'iniziativa sarà replicata nella giornata di giovedì 21 dicembre, sempre con apertura fino a sera.

Questo il calendario delle prossime aperture straordinarie dei mercati cittadini (in orario mattutino): domenica 24, apertura del mercato settimanale del venerdì di via De Ribera; martedì 26, confermata l'apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella; domenica 31, apertura del mercato settimanale del lunedì di via Portoghese; sabato 6, apertura del mercato settimanale del sabato in via Madre Teresa di Calcutta.