La consumazione prenotata dal cellulare: il Petruzzelli attiva un'app per le ordinazioni nel 'Bar Foyer'

Un'app per prenotare le consumazioni al bar interno del Petruzzelli, stando comodamente seduti al proprio posto in teatro. È questa la funzione dell'applicazione per smartphone, scaricabile da Play Store (Android), da App Store (iPhone) o inquadrando l'apposito QRcode, che permetterà di acquistare cibi e bevande dal 'bar Foyer' senza mettersi fisicamente in coda.

Le ordinazioni, come riporta l'Ansa, saranno servite ai clienti direttamente ai propri tavolini numerati nel foyer principale e nel foyer superiore, saltando così la fila alla cassa. Scaricando gratuitamente l'App si avrà accesso a tutti i prodotti offerti dal Bar Bistrot del Teatro Petruzzelli: si potranno effettuare le proprie scelte, inserendo i prodotti nel classico 'carrello virtuale', confermando l'ordine e passando al pagamento. Successivamente gli spettatori riceveranno un QRcode, da cui si evincerà l'ordine e il saldo effettuato.