Sos povertà da San Sabino, Bari solidale risponde all'appello di don Angelo: "Donati cibo e detergenti"

La cooperativa sociale del commercio equo e solidale Un solo mondo, associazioni e non solo. Tanti singoli cittadini, molti volutamente rimasi anonimi. "La città solidale ha dato un'ottima risposta", racconta don Angelo Cassano, parroco della chiesa di San Sabino, a Madonnella. I giorni scorsi aveva lanciato un appello, rivolto a tutti, perché le scorte di cibo, detergenti e altro materiale per le persone in difficoltà, compresi molti bambini, erano terminate. La parrocchia è da anni impegnata nella solidarietà, con la distribuzione di cibo e materiale necessario al sostentamento dei più poveri, ma anche con l'ambulatorio medico settimanale sostenuto dai volontari.

In tanti hanno risposto all'appello, adoperandosi per rifornire le scorte di alimenti a lunga conservazione come pelati, passata di pomodoro, legumi in scatola e secchi, scatolette di tonno, carne in scatola, latte, olio extravergine di oliva, ma anche specifici per bambini, oltre che prodotti per l’igiene personale e la casa e materiale scolastico.Per lanciare l'appello la parrocchia aveva utilizzato le parole di don Tonino Bello:“Cristo è uno che non ammette di essere raccontato, ma pretende di essere vissuto”.

"Siamo riusciti a riempire nuovamente il magazzino -racconta ancora don Angelo - e riusciremo così ad affrontare il difficile periodo che ci aspetta. Ma questo, purtroppo, non basta. Il vero problema da risolvere è la continuità delle donazioni, che alcune realtà e associazioni garantiscono ma che col numero di persone bisognose in aumento non è sufficiente". Don Angelo però allo stesso tempo coglie la positività della risposta della città e ringrazia tutti quelli che hanno dato una mano. "È stato un bel segnale, speriamo serva a tutti".