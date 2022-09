L'Apulia Film Commission verso il commissariamento: la Regione propone scioglimento Cda

L'Apulia Film Commission va verso il commissariamento. La Giunta regionale della Puglia, infatti, "preso atto delle criticità rilevate dall'organo di controllo in ordine al funzionamento dell'organo amministrativo e all'assetto organizzativo" dell'Afc, ha dato via libera alla partecipazione all'assemblea dei soci "dando mandato di proporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e il conseguente commissariamento della fondazione". E' quanto annuncia la Regione in una nota. L'assemblea è stata convocata per il prossimo 30 settembre.

La decisione, spiega il governo regionale, ha l'obiettivo di "revisionare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'ente" di "redigere un nuovo testo dello statuto" nonchè "assicurare la continuità della gestione amministrativa". Il possibile commissariamento preoccupa i sindacati che, in una nota, hanno espresso timori per eventuali risvolti occupazionali negativi.

Sulle accuse di una gestione "opaca" sollevate dalla presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, il dg di Afc, Antonio Parente, ascoltato in II Commissione del Consiglio regionale, ha evidenziato che tutte "le questioni sollevate" in audizione da Dellomonaco (una settimana fa) sarebbero già "state oggetto di accurate e sistematiche verifiche da parte degli organismi di controllo a differenti livelli e non sono state mai rilevate inadempienze o criticità". Lo riporta l'Ansa.

Parente ha voluto rispondere punto per punto alle "criticità gestionali" sollevate dalla presidente nella relazione consegnata alla commissione, documento che è stato trasmesso dalla II commissione alla Procura di Bari e alla Corte dei Conti. Anche Parente oggi ha fornito alla commissione una voluminosa documentazione per dimostrare che le accuse di "inadempienze" e "opacità" sollevate da Dellomonaco sarebbero "infondate".