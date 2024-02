Progetti di utilità collettiva per chi percepisce l'assegno d'inclusione: un ciclo d'incontri a Bari

Il Comune di Bari ha avviato un ciclo di incontri per conoscere le necessità delle principali organizzazioni rappresentative degli enti del terzo settore da recepire nell’avviso di manifestazione di interesse per l’implementazione dei Puc - Progetti di utilità Collettiva rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) e del Supporto formazione lavoro (Sfl), le nuove misure di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio scorso hanno sostituito il reddito di cittadinanza.

I Puc da attivare in favore dei beneficiari delle misure Adi e Sfl, infatti, rappresentano dei percorsi di attivazione lavorativa in grado di determinare una ricaduta positiva sia per gli utenti, che in questo modo hanno l’opportunità di rimettersi in gioco ai fini dell’ingresso nel mondo del lavoro, sia per i soggetti ospitanti, realtà del terzo settore che accolgono nelle loro organizzazioni persone, alcune delle quali con competenze professionali specifiche, per supportare l’attivazione di nuove progettualità o progettualità già in essere con una valenza civica, senza alcun costo per l’organizzazione medesima, avvalendosi inoltre di un servizio di assistenza tecnica per la predisposizione dei progetti garantito dal Comune di Bari.

“Il terzo settore in tutte le sue articolazioni, rappresenta per la nostra comunità un valore aggiunto - dichiara lil vicesindaco Eugenio Di Sciascio - che può rivestire un ruolo cruciale nell’offrire maggiori opportunità alle persone che vivono una condizione di esclusione sociale, ospitando e supportando percorsi di inclusione socio-lavorativa quali sono i Puc. Si tratta di una modalità di collaborazione e coinvolgimento che restituisce vantaggi multipli: alla comunità, alla pubblica amministrazione, agli enti ospitanti e ai beneficiari delle misure medesime”.

Dopo gli incontri organizzati nella sede di Confcooperative (13 febbraio), e della Caritas diocesana (15 febbraio), martedì 20 febbraio, è in programma l’incontro nella sede di Legacoop e giovedì prossimo, 22 febbraio, quello nel Csv “San Nicola”.