Corteo per la città con bici, skate e monopattini, è lo sciopero per il clima di Fridays for future: "Cambiamo ora"

“Ripresenteremo un documento al sindaco Antonio Decaro come abbiamo fatto in passato per rappresentare le nostre richieste, su verde pubblico, mobilità, edilizia”. Giorgia Mira è una giovane studentessa universitaria ed è un’attivista di Fridays for Future. Assieme a una quindicina di partecipanti ha dato vita alla manifestazione per ricordare l’emergenza climatica e la necessità ai potenti della Terra di cambiare registro, porre rimedio. È il movimento globale nato dal coraggio, la coerenza e la tenacia di Greta Thunberg. I giovani vogliono un cambiamento ora, subito e lo ripetono assieme prima di partire con la manifestazione che li ha visti girare per la città in bicicletta, monopattino, skate e a piedi, da largo Giannella fino a Parco 2 Giugno dove, è andata in scena un’assemblea di sensibilizzazione denominata “Sciopero globale per la giustizia climatica”, cui hanno partecipato associazioni, studenti, docenti universitari e di scuola, altri attivisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ci mobilitiamo nel giorno dello sciopero per il clima – spiega ancora Mira – perché c’è un’istanza globale e locale. Il primo novembre ci sarà la Cop 26 e non permetteremo che venga fatto nuovamente green washing come avvenuto a Milano nella pre Cop”. La Cop 26 è òa conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, con obiettivi quinquennali. È figlia della Cop 21 che si tenne a Parigi nel 2015. Il green washing è il termine che indica misure apparentemente utili all’ambiente e alla salute per invertire la tendenza del surriscaldamento globale ma che nella realtà rimangono inefficaci, utili solo a spot politici.

“Andando per la città i bicicletta, a piedi e sugli skateboard – aggiunge Mira – vogliamo porre l‘attenzione pubblica e dell’amministrazione della città sulla mobilità sostenibile. Non basta il bonus per le bici e i monopattini, se si vuole veramente iniziare a Bari un processo di riconversione ecologica bisogna dotarla di piste ciclabili sicure, attuare i bici plan, rendere veramente l’azione efficace ed efficiente. Per questo siamo in piazza, per pensare globale e agire locale”.