Un nuovo passo avanti per l'alta velocità Bari-Napoli: al via i lavori del tunnel tra Telese e Vitulano

Proseguono i lavori per la realizzazione della rete ferroviaria ad Alta Velocità e Alta Capacità che collegherà Bari e Napoli: questa mattina, in Campania, sono stati avviati gli interventi per realizzare la galleria tra Telese e Vitulano (In provincia di Benevento), tassello fondamentale dell'opera che, al suo completamento previsto nel 2027, collegherà i due capoluoghi di regione in circa 2 ore contro le quasi 4 di adesso che comprendono anche un cambio treno.

"È veramente un'opera che unisce i versanti del Paese - spiega Vera Fiorani, Ad di Rete Ferroviaria Italiana secondo quanto riporta l'Agenzia Dire - e il Paese all'Europa perché qui siamo dentro il corridoio scandinavo-mediterraneo che parte da Helsinki e arriva a Palermo passando per la Napoli-Bari. Veramente un aiuto rilevante anche per lo sviluppo dell'economia locale".

All'appuntamento in Campania erano presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sottosegretario del Mit Tullio Ferrante, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Commissario straordinario dell'opera, Roberto Pagone. "Nel 2024 - ha chiarito Fiorani - saranno completati parti di opera che consentiranno di avere un collegamento diretto tra Napoli e Bari in 2 ore e 40 minuti. Alla fine del 2027 tutto sarà finito e si scenderà a due ore". Il cantiere "Le Forche lato Cancello", fa parte del secondo lotto Telese - Vitulano. Il nuovo tracciato consiste nel raddoppio e nella velocizzazione della linea storica tra Frasso Telesino e Vitulano (Benevento) ripercorrendo l'attuale corridoio per circa 30 chilometri, parte in variante e parte in affiancamento. È prevista la realizzazione di quattro nuove fermate (Amorosi, Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni) e il rifacimento della stazione di Telese.

Gli interventi di scavo delle gallerie saranno realizzati con metodo tradizionale adottando sistemi di monitoraggio che consentiranno di far lavorare a regime circa 400 persone in piena sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I lavori sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl costituito dalle imprese Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti per un importo complessivo di 470 milioni di euro, il tutto sotto la direzione lavori di Italferr. La nuova linea AV/AC Napoli - Bari è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e rappresenta la prima e più avanzata opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo FS sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia. La nuova infrastruttura, di cui Rete Ferroviaria Italiana è committente e Italferr ha curato la progettazione preliminare e definiva, ha un investimento complessivo di 5,7 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr.