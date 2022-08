Concerti in spiaggia e nei 'luoghi sacri' della città vecchia: prende il via da Torre Quetta il 'Bari Piano Festival'

Tutto pronto per l'apertura, prevista per domenica a Torre Quetta, del Bari Piano Festival: l'evento proporrà grandi artisti della scena internazionale fino al prossimo 29 agosto. L’appuntamento, diventato una certezza dell’estate barese, giunge quest’anno alla sua V edizione ed è inserito all’interno del più ampio programma della 'Festa del Mare', promossa da Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bari, e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2022 con Puglia Promozione.

Torre Quetta, Sagrato di San Nicola, Chiostro di Santa Chiara e Waterfront di San Girolamo sono i luoghi che ospiteranno i nove giorni di concerti del Bari Piano Festival che gode anche del patrocinio del Conservatorio 'Niccolò Piccinni' di Bari e dell’Accademia di Musica di Pinerolo, nonché della media partnership di Rai Radio 3 Classica.

“Anche quest’anno la rassegna pianistica della città di Bari ci accompagnerà nelle ultime giornate di agosto - sottolinea il sindaco di Bari, Antonio Decaro - offrendo, a tutti i baresi di ritorno dalle vacanze ed ai turisti ancora numerosi in città, un programma di grandi appuntamenti con alcuni degli interpreti più importanti del panorama della musica nazionale e internazionale. A cominciare da domenica, le note del Bari Piano festival riecheggeranno sulle spiagge di Torre Quetta e San Girolamo e nel cuore della città vecchia, con la piazza di San Nicola e il chiostro di Santa Chiara, aprendo idealmente le porte di palcoscenici insoliti”.

"La prestigiosa edizione di quest’anno, che per la prima volta raggiunge anche luoghi periferici della città come San Girolamo - sottolinea l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - si inserisce nel più ampio cartellone della Festa del Mare e si affianca alla programmazione diffusa di Le due Bari".

Il festival parte domenica prossima, 21 agosto con un omaggio a Philip Glass per gli 85 anni del compositore: lo celebreranno, alle 19 nella spiaggia di Torre Quetta, Maki Namekawa, la pianista per cui il maestro ha composto la recentissima Sonata, Dennis Russell Davies ed Emanuele Arciuli. Il 23 agosto, sul Sagrato di San Nicola alle 21, si svolgerà il concerto di uno dei maggiori pianisti della scena mondiale, Louis Lortie.

Il ricco programma di eventi si chiuderà il 29 agosto, alle 19 a Torre Quetta, con David Helbock: il jazzista austriaco farà il suo debutto a Bari con un omaggio ai 90 anni di John Williams, attraverso le sue più famose colonne sonore. Tutto il calendario dei concerti e degli spettacoli è presente sul sito web del Bari Piano Festival, sul portale online è possibile anche la prenotazione dei biglietti.