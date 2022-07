Blocco esami per mancati pagamenti delle tasse universitarie: gli studenti di 'Link' protestano contro la decisione dell'Uniba

Esami bloccati per gli studenti non in regola con pagamento delle tasse universitarie. È questo il provvedimento dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' che ha scatenato la protesta dell'associazione studentesca Link.

Dopo le segnalazioni di alcuni studenti, alle prese con la mancata prenotazione di esami universitari, il gruppo studentesco ha chiesto spiegazioni agli uffici competenti: "Abbiamo appreso - si legge in un post sulla pagina facebook di Link - l'adozione da parte dell'amministrazione centrale, di questa misura che blocca la carriera degli studenti e delle studentesse in ritardo con i pagamenti, non solo delle rate scadute, ma anche di eventuali penali maturate".

Il provvedimento incide direttamente sulla carriera universitaria degli studenti, per Link il blocco rappresenta "una gravissima lesione del diritto allo studio". "Riteniamo che la posizione assunta dall'Università - precisa ancora il sindacato studentesco su facebook - sia discriminatoria ed escludente nei confronti di una fetta della comunità studentesca, dimostrando quanto la progressione di carriera sia un privilegio concesso solo a chi se lo può permettere".

L'associazione chiede un passo indietro all'amministrazione universitaria, con la sospensione del provvedimento fino al termine degli appelli per gli esami dell'anno accademico 2021/22. Link, inoltre, chiede la revisione del processo di rateizzazione dei debiti.

Il blocco degli esami per mancati pagamenti viene, invece, ritenuto provvedimento indispensabile dall'Uniba per tutelare la maggioranza di studenti che sono in regola con le tasse universitarie.