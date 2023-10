Le campagne di Terlizzi liberate dalle discariche di amianto: "Bonifica dell'intero territorio comunale"

Dal 2 ottobre, a Terlizzi, sono iniziati i lavori di bonifica di alcune discariche abusive di rifiuti speciali, in particolare di amianto. "Come Amministrazione comunale ci siamo posti l'obiettivo di bonificare il territorio, da cisterne e

altri detriti in amianto, rifiuti speciali e guaine", ha affermato il sindaco, Michelangelo De Chirico.

“Dopo l'ntervento di bonifica della via Appia-Traiana effettuato a fine febbraio 2023 - ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Gaetano Minutillo - abbiamo inserito altre risorse finanziarie nel bilancio 2023, effettuato tutte le procedure di gara e le procedure propedeutiche ai lavori in collaborazione tra la Polizia Locale e l'Asl".

I lavori di bonifica interesseranno via vecchia Sovereto, via Sovereto, via vecchia San Marco,Contrada Masciola-Cappella di Mezzo, Torre dell'Alfiere, San Ciro di Valle, San Lorenzo, Strada vicinale Paradiso, Boschetto Pau' - Sant'Antonio Camarelle, Strada vicinale Traccia Cardellina-Verdone, Svincolo Portoni, Strada vicinale Giannelli, Specchione-Monteleone-Strada Provinciale 108, Pozzo Libertà e Strada vicinale Sovero.

"Abbiamo raggiunto un altro obiettivo strategico del Documento Unico di Programmazione. Ancora molto c'è da fare in questa direzione, continueremo con dedizione e perseveranza" ha aggiunto l’assessore Minutillo, ringraziando l'ufficio di Polizia Ambientale della Polizia Locale per il lavoro svolto e le associazioni ambientaliste per il ruolo che esercitano anche in questo ambito attraverso le segnalazioni.