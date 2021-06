Il prossimo anno scolastico in Puglia comincerà il 20 settembre: "Ritorno in classe, occasione per lasciare alle spalle la pandemia"

Il nuovo anno scolastico in Puglia comincerà il 20 settembre per terminare il 9 giugno del 2022: è quanto disposto dalla Giunta regionale della Puglia. Per le scuole dell'infanzia le attività termineranno il 30 giugno. Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 mentre le feste pasquali inizieranno il 14 aprile per concludersi il 19.

L’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, spiega la Regione in una nota, "segna il ritorno in presenza di migliaia di studenti e studentesse della Puglia che potranno tornare a studiare sui loro banchi di scuola, anche grazie alla campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca nella fascia 12-15 anni partita ieri. Nel giro di qualche settimana, infatti, saranno messi in sicurezza proprio i giovanissimi, almeno nelle fasce di età per cui le autorità sanitarie hanno autorizzato la vaccinazione".

Il calendario scolastico 2021-22 per la Puglia

A commentare il calendario è l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo: "Dal 20 settembre - spiega - si ritorna in classe, si ritorna a studiare a scuola con i propri compagni, vaccinati. Sono fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia”.

(Foto Ansa - Tino Romano)