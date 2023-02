Retake lancia la campagna 'Lolita non è passata da qui': "In Tv vediamo una Bari splendente, nella realtà la città è molto sporca"

"Nei giorni passati si è parlato di una Bari splendente, patinata, da sogno, ma nella realtà stiamo trovando una situazione terribile, con una città sporchissima". Sono queste le parole, rilasciate a BariToday, con cui il presidente di Retake Bari, Fabrizio Milone, spiega l'avvio della nuova iniziativa dell'associazione: la campagna social 'Lolita non è passata da qui', denuncia lo stato di degrado in cui versano alcune strade cittadine, alle prese con i rifiuti abbandonati e le deieizioni canine. La realtà, secondo Retake, sarebbe ben distante dalle immagini presentate durante la serie Tv di Rai1 'Le indagini di Lolita Lobosco' che raccontavano, invece, una città votata alla massima pulizia. "Scatta una foto dei luoghi che Lolita non ha visitato ed inserisci il tag #lolitanonèpassatadiqui", scrivono i volontari Retake sulla loro pagina facebook.

"Abbiamo deciso di dare vita alla campagna 'Lolita non è passata da qui' per restituire l'immagine vera di alcuni angoli della città in cui la situazione è esplosiva e fuori controllo - spiega il presidente Milone - In questi giorni i nostri volontari stanno perlustrando i vari quartieri cittadini, facendo emergere delle realtà sconcertanti: nel quartiere Libertà è costante l'abbandono dei rifiuti ingombranti per le strade, è ormai una pratica incontrollabile. A San Girolamo, nella zona del waterfront, non si contano le deiezioni canine disseminate lungo i marciapiedi. La pratica, peraltro, è molto diffusa anche nel quartiere Japigia. E il quadro non migliora nelle zone limitrofe al centro urbano: abbiamo trovato valanghe di rifiuti abbandonanti in strada San Giorgio Martire ed al rione San Paolo. Una nostra volontaria ha scoperto rifiuti abbandonati anche nelle vicinanze dell'Ikea".

L'iniziativa di Retake è focalizzata anche sul recupero del decoro urbano nel centro cittadino: "Stamattina ci siamo concentrati su piazza Umberto e piazza Cesare Battisti - dichiara il presidente di Retake Bari - il primo luogo è devastato da bivacchi di ogni tipo, non attibuibili solo ad extra comunitari, ma riguardanti anche cittadini baresi. Abbiamo trovato carte gettate in terra e le immancabili bottiglie di vetro abbandonate. In piazza Cesare Battisti, invece, il problema è rappresentato dalle improvvisate feste di laurea che avvengono all'uscita dalla vicina Università. Proprio oggi, giornata dedicata alle sedute di laurea, abbiamo potuto constatare l'abbandono per strada di coriandoli, bicchieri e bottiglie di plastica. Vorremmo proporre qualche iniziativa anche ai comitati universitari ed alle associazioni studentesche per sensibilizzare i giovani sul problema: si potrebbe prevedere una simbolica 'tassa della pulizia' da pagare come il bollettino d'iscrizione universitaria per contrastrare così il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in strada. Stamattina piazza Battisti era piena di plastica, non è accettabile una simile situazione".

La campagna 'Lolita non è passata da qui' è collegata alla promozione di condotte virtuose nella raccolta dei rifiuti urbani: "Abbiamo trovato 10 fusti di birra abbandonati accanto ad un contenitore del vetro, vicino la caserma Picca - denuncia Milone - chi ha lasciato le 10 latte in strada non si rende conto che il materiale potrebbe essere riciclato e quindi potrebbe diventare di fondamentale importanza per la comunità. Per questo stiamo sollecitando cittadini ed istituzioni ad incentivare la pratica del 'reso su cauzione', che è in realtà l'unico modo per aumentare il livello e la qualità della raccolta differenziata. È fondamentale, inoltre, per ridurre i rifiuti in giro per la città".

Il presidente di Retake Bari annuncia anche la ripresa della collaborazione con Amiu: "Speriamo di conoscere presto di persona il nuovo presidente Paolo Pate, sicuramente capiterà a breve l'occasione giusta. Con la precedente gestione Amiu, affidata a Sabino Persichella, avevamo già collaborato proficuamente. Contiamo di proseguire anche con il nuovo corso dell'azienda municipale: proporremo un sistema di ritiri mirati dei rifiuti per favorire una politica di maggiore pulizia in città. Continueremo a lavorare sull'umanizzazione degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti: sono loro che 'tastano il polso' della situazione nei vari quartieri, sono a conoscenza di chi conferisce male o non conferisce proprio. Sarebbe opportuno dare la possibiltà a questi 'lavoratori sul campo' di segnalare le situazioni più critiche, indicando le zone, gli esercizi commerciali o i cittadini che si macchiano di comportamenti incivili nella gestione dei loro rifiuti. Le segnalazioni darebbero modo di conoscere i luoghi da monitorare con costanza, il compito potrebbe così essere affidato agli agenti della Polizia Locale o a chi il Comune ritenga più adatto".