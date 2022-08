Minicar e scooter sharing a Bari, 4 aziende forniranno i mezzi elettrici

"Attraverso un bando pubblico abbiamo selezionato 4 operatori che distribuiranno su tutto il territorio cittadino scooter e auto-quadricicli elettrici che potranno essere noleggiati per spostarsi in città". Con queste parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha comunicato tramite un post su facebook la prossima attivazione di un nuovo servizio di sharing cittadino.

Il bando, per individuare le aziende incaricate di fornire e curare la manutenzione dei ciclomotori e delle minicar elettriche, era stato pubblicato lo scorso maggio. I tempi per l'entrata in servizio della flotta di mezzi elettrici dovrebbero essere rapidi: secondo il piano dell'amministrazione comunale, infatti, entro la fine del prossimo autunno si potrà contare sul nuovo sistema di mobilità in condivisione.

"Nei prossimi mesi ci sarà un modo nuovo per spostarsi a Bari lasciando a casa l'automobile privata - sottolinea il sindaco Decaro nel suo post facebook - Stiamo completando le ultime procedure per accogliere un nuovo servizio di sharing elettrico".

I veicoli saranno realizzati secondo le moderne concezioni 'green', per offrire ai cittadini "una modalità di trasporto individuale che permetterà di risparmiare tempo e di aiutare l'ambiente con zero emissioni".

Tutti i mezzi saranno dotati di dispositivi di sicurezza - conclude Decaro - potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e saranno ricaricati tramite colonnine istallate, a cura e spese degli operatori".