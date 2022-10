Le auto elettriche del car sharing in prova per le strade di Bari: il servizio al via "da novembre"

Hanno preso il via, per le strade cittadine, le prove dei veicoli che saranno adoperati nelle prossime settimane per il servizio di car sharing per la città di Bari. Si tratta di 20 Citroen Ami elettriche messe a disposizione da Pikyrent, l'azienda che è risultata in testa alla graduatoria per individuare i gestori. Una prima 'tranche' che, spiega il sindaco Antonio Decaro, sarà attiva già da novembre.

"In questi giorni - spiega il primo cittadino - si stanno testando durata della ricarica e chilometri percorribili. Tutti gli ulteriori dettagli saranno comunicati dalle aziende appena il servizio partirà". A regime, complessivamente, il servizio di Pikyrent vedrà attive altre 30 auto e 100 scooter elettrici, con 5 colonnine elttriche per la ricarica dei mezzi. La durata del servizio sarà, salvo intoppi, di 24 mesi. Per le auto noleggiate vi sarà la possibilità di godere della sosta gratuita per le strisce blu, zsr comprese.