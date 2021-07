Sette casi di tubercolosi tra gli ex alunni di una scuola superiore di Bari. L'Asl: "Monitoriamo la situazione"

Sono partiti lo scorso anno scolastico probabilmente da un docente. Attivati i protocolli previsti per la Tbc con test e controanalisi ripetute. Riguarderebbero ex alunni di una quinta classe già sottoposti a monitoraggio

In una scuola superiore del centro di Bari sono stati accertati diversi casi di tubercolosi. L’Asl conferma quanto riportato da TeleBari. I contagi finora sarebbero sette su 12 alunni monitorati. Sarebbero partiti lo scorso anno scolastico probabilmente da un docente e hanno comportato l’attivazione dei protocolli previsti per la Tbc con test e controanalisi ripetute. Riguarderebbero ex alunni di una quinta classe già sottoposti a monitoraggio. Sempre dall’Asl fanno sapere che ai ragazzi sarà eseguita una radiografia nei prossimi giorni.

La situazione rimane sotto controllo ma l’allerta è alta, per comprendere se si tratti o meno di un vero e proprio focolaio in corso. “Questa mattina – riporta il sito web di TeleBari - i ragazzi sono stati convocati per il test di Mantoux, un controllo indolore che si esegue in due momenti a distanza di 48h. E probabilmente nei prossimi si proseguirà con ulteriori accertamenti diagnostici”. L’Asl aggiornerà nelle prossime ore sulla situazione.