Nuovi marciapiedi e più bidoni per raccogliere i rifiuti: lavori in vista per il Cimitero Monumentale di Bari

Il Comune di Bari e l'Amiu hanno effettuato, questa mattina, un sopralluogo nel Cimitero Monumentale con l'obiettivo di discutere della realizzazione di alcuni interventi necessari a restituire decoro e sicurezza alla necropoli cittadina.

Concordato il potenziamento dei servizi di spazzamento dei viali e il posizionamento di nuovi bidoni per la raccolta differenziata, a cura di Amiu, nonché il ripristino dei cordoli di viali e marciapiedi interni e il risanamento puntuale delle lacune presenti lungo il muro perimetrale esterno, lavori questi ultimi in capo alla ripartizione Ivop.

"Grazie alla disponibilità del presidente Pate e dei tecnici di Ivop - commenta l'assessore comunale al Patrimonio, Vito Lacoppola -, già a partire dai primi giorni di settembre il cimitero monumentale potrà contare su alcuni interventi migliorativi che si sostanziano in una maggiore pulizia, con interventi di spazzamento misto - meccanico e manuale - e con una nuova fornitura di contenitori per la differenziata, e in una serie di manutenzioni puntuali necessarie a risanare i cordoli delle aree di sepoltura e dei viali, a tutela della sicurezza dei cittadini che frequentano la necropoli. Contestualmente si procederà al risanamento del muro di cinta, con interventi specifici sui tratti ammalorati. In questo modo contiamo di dare risposta alle segnalazioni di molti cittadini".

"Il cimitero monumentale di Bari è un luogo simbolo in cui tantissimi cittadini onorano il ricordo dei propri cari - prosegue il presidente Amiu, Paolo Pate -. Durante il sopralluogo odierno con l’assessore Lacoppola, abbiamo avuto modo di apprezzare il servizio reso con l’ausilio di una spazzatrice nel viale centrale. Pertanto riteniamo di poter organizzare uno spazzamento meccanizzato misto, con l’impiego dei nostri operatori, a integrazione dello spazzamento manuale. Tale innovazione nel servizio, insieme alla sostituzione dei carrellati con nuove attrezzature e la complessiva riorganizzazione del servizio, potrà garantire il giusto decoro alla struttura”.

Il Comune ha intanto lanciato un'inniziativa, denominata 'Adotta un fiore', rivolta a tutte le agenzie funebri e ai 'marmisti' accreditati attivi all’interno del cimitero monumentale affinché, se interessati, prendano in affidamento un’aiuola o una porzione di verde nella necropoli cittadina.

L'obiettivo di 'Adotta un fiore', a cui si potrà aderire entro il prossimo 3 settembre, è quello di incrementare la dotazione verde del cimitero con nuove piantumazioni, migliorando al contempo la cura e la manutenzione di piante e aiuole esistenti. Ogni aiuola o porzione di aiuola che dovesse essere presa in custodia sarà segnalata attraverso una targa che riporta il nome e i contatti dell’agenzia o dell’operatore che se ne occupa.

“Accanto agli interventi classici messi in campo per garantire pulizia e decoro - osserva Lacoppola -, abbiamo pensato a un’azione di cura degli spazi comuni che possa essere intrapresa da chi nella necropoli lavora abitualmente per migliorare la situazione del verde, specie delle aiuole e delle piante fiorite. Diverse zone del cimitero monumentale presentano infatti lacune nella dotazione verde e alcune piante sono state danneggiate dalle temperature altissime registrate nel mese di luglio. In questo modo speriamo di attivare un circolo virtuoso che nei prossimi mesi possa rendere il cimitero monumentale più verde e fiorito anche in vista delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti il prossimo 2 novembre”.