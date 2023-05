Claudio Cecchetto in città fra panzerotti e festa di San Nicola: "Se sei a dieta non venire a Bari"

"Una cosa è certa, se sei a dieta non venire a Bari", scrive Claudio Cecchetto in un post sulla sua pagina facebook corredato di foto mentre addenta un panzerotto dopo essersi recato alla 'Fiera del Gusto' a largo Giannella. Il popolare dj e presentatore è nel capoluogo pugliese per lavoro: oggi pomeriggio sarà a Casamassima per condurre uno show legato ad un concorso canoro.

Nel frattempo, l'inventore del 'gioca jouer' ha avuto modo di apprezzare la cultura gastronomica e le tradizioni del capoluogo pugliese: in un'altra immagine pubblicata sul suo profilo social, Cecchetto è immortalato da un balcone dell'Hotel delle Nazioni con il lungomare sullo sfodo. "Pronto per la festa di San Nicola e il talent - commenta il presentatore veneto - Saluti dal lungomare di Bari"