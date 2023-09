Concerto per la pace in Ucraina, il 16 dicembre Al Bano canterà a Bari

Il popolare cantante pugliese, Al Bano, tornerà a cantare a Bari il prossimo 16 dicembre per un concerto in favore della pace in Ucraina. L'esibizione, secondo quanto riporta l'Ansa, si svolgerà alle 18, in una location sacra ancora da definire: le opzioni possibili sarebbero la Cattedrale di San Sabino o la Basilica di San Nicola.

L'iniziativa è a cura della fondazione 'L'isola che non c'è', il cui presidente onorario è Franco Giuliano, che ha organizzato nei mesi scorsi viaggi a Kiev e a Mosca dove ha consegnato due bassorilievi raffiguranti San Michele Arcangelo e San Nicola.