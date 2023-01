I pediatri pugliesi riuniti nel Policlinico: "Necessaria l'assistenza alle neo mamme nel post parto"

"È necessario impegnarci tutti per favorire il contatto madre-neonato e al contempo sostenere la neo-mamma che non può assolutamente essere lasciata sola nelle delicatissime fasi del post-parto". Con queste parole, la Presidente della sezione pugliese e lucana della Società Italiana di Neonatologia, Maria Elisabetta Baldassarre, ha aperto i due giorni di congresso regionale in corso nell’aula De Benedictis del Policlinico di Bari.

L'evento annuale della sezione Puglia-Basilicata della Sin è principalmente dedicato al tema dell’infettivologia neonatale. Gli argomenti riguardano la profilassi antibiotica pre-partum, la sepsi neonatale precoce del neonato pretermine, la suscettibilità individuale alle infezioni e le strategie di prevenzione. Si discuterà anche sull’uso corretto degli antibiotici, anche nel contesto dell’antibiotico-resistenza. Nel dibattito si parlerà, inoltre, del ruolo della nutrizione nel suo complesso e di quello del latte materno in corso di infezioni.

Le varie sessioni del congresso saranno fonte di aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari del settore, medici ed infermieri, allo scopo di migliorare sempre più la qualità dell’assistenza dei reparti di Ostetricia e Neonatologia di ogni livello. Sarà anche occasione di confronto per promuovere le migliori pratiche assistenziali nell'ambito del rapporto madre-neonato, oggi al centro dell’attenzione dopo le tristi vicende di Roma che hanno visto la tragica scomparsa di un neonato nell'ospedale Pertini.