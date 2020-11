In Puglia sette 'Covid hotel' per i pazienti asintomatici dimessi dagli ospedali: tre sono in provincia di Bari

Aprono in Puglia i primi 'Covid Hotel', pronti ad ospitare pazienti dimessi dagli ospedali perché asintomatici ma ancora positivi.

Le strutture alberghiere che hanno finora offerto la propria disponibilità sono attualmente sette, di cui tre in provincia di Bari: una proprio nel capoluogo, e altre due rispettivamente a Conversano e Altamura per un totale di 77 posti letto a livello provinciale e 217 in tutta la regione.

Nei 'Covid hotel', dunque, potranno trovare alloggio coloro che, risultando ancora positivi al coronavirus ma asintomatici, non hanno spazi sufficienti a casa per isolarsi dal resto della famiglia.