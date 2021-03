Il segretario Pd Puglia Lacarra colpito da Covid e ricoverato in ospedale: condizioni in miglioramento

Il deputato barese era stato contagiato nei giorni scorsi. Le sue condizioni non desterebbero, comunque, particolare preoccupazione

Il segretario del Partito Democratico Puglia, Marco Lacarra, è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Il deputato barese era stato contagiato nei giorni scorsi. Le sue condizioni non desterebbero, comunque, particolare preoccupazione e sarebbero in costante miglioramento.