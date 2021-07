"In Puglia almeno 80% di casi legati a variante delta", Lopalco: "Nuova ondata ma vaccini stanno funzionando, attesi meno ricoveri"

L'assessore confronta i dati di ottobre con quelli di luglio per sottolineare l'efficacia delle vaccinazioni: "In autunno incidenze maggiori fra adulti e anziani, ora persone con più di 60 anni sono le meno colpite". Sugli effetti della nuova 'onda': "Probabili meno ospedalizzazioni"

"Siamo di fronte ad una nuova ondata pandemica? Osservando quello che è già avvenuto in mezza Europa e alla rapidità di diffusione della variante delta, la risposta è sì". Ad affermarlo è l'assessore alla Sanità pugliese, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, che sulla sua pagina Facebook parla dell'attuale situazione pandemica, facendo un confronto tra "onda e onda", ovvero tra il contesto attuale e quello di ottobre scorso, evidenziando come "la vaccinazione sta dimostrando un'efficacia di campo eccezionale".

"Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova onda? - afferma Lopalco - Difficile quantificarlo con estrema precisione, ma con una valutazione spannometrica mi sentirei di azzardare che, a parità di casi positivi, dovremmo aspettarci un numero di ospedalizzazioni decimato grazie all'intervento vaccinale".

"La nuova ondata pandemica in Puglia - prosegue - al momento sostenuta da almeno un 80% di infezioni legate alla variante delta, si sta sviluppando prevalentemente fra adolescenti e giovani adulti. Dal confronto con quanto successe all'avvio della seconda ondata pandemica in autunno, questa differenza è evidente. In ottobre le incidenze maggiori infatti si registravano fra adulti ed anziani". Nella fase attuale, invece, aggiunge ancora Lopalco, "l'incidenza di positività più bassa si registra nei gruppi di età al di sopra dei 60 anni, dove in Puglia abbiamo raggiunto una copertura con una dose >90%".

"Se questa "fiammata" legata alla variante delta dovesse esaurirsi entro l'estate senza una analoga ondata di ricoveri - sostiene ancora l'epidemiologo - possiamo davvero finalmente affermare che la tanto agognata convivenza con il virus si stia realizzando. Insomma: vacciniamo, vacciniamo, vacciniamo".