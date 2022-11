I casi Covid in Puglia aumentano del 9,8% in una settimana. Ricoveri in area medica bassi e sotto la media nazionale

Nella settimana compresa tra l'11 e il 17 novembre scorsi in Puglia il numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus è aumentato del 9,8% rispetto ai sette giorni precedenti con una incidenza di positivi pari a 212,9 per ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe riportato da AdnKronos.

Il report rileva che è al di sotto della media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (7,1%) mentre è al di sopra della media nazionale l'occupazione in terapia intensiva (2,8%) covid.

Sul fronte vaccini, gli over 5 che non hanno ricevuto la somministrazione sono l'8,1% della popolazione a cui si somma lo 0,8% protetta perché guarita da meno di sei mesi. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari all'11,1% (media Italia 11,1%) a cui si aggiunge il 3,5% di chi non può riceverla perché guarito da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 18,2% (media Italia 25%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 49,4% (media Italia 35,3%) mentre il 4,5% (media Italia 3,3%) ha ricevuto una sola dose