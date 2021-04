Salgono i ricoveri nei reparti ordinari Covid in Puglia. Diminuisce, invece, la pressione nelle terapie intensive

Sale al 51% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica covid in Puglia, secondo il monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In discesa, invece, al 42% il tasso di occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive pugliesi con soli 4 ingressi nel Lunedì dell'Angelo, raggiungendo quota 248. Entrambi i valori, però, restano ampiamente oltre le soglie critiche, rispettivamente del 40 e del 30%.

Nella giornata di ieri, 5 aprile, il 16% dei 1.261 accessi registrati nei Pronto soccorso della regione ha riguardato casi sospetti di infezione da coronavirus.