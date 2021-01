La Puglia resta arancione ma migliora l'indice Rt di contagio Covid: ora è a 0,9

La regione è con altre 3 e una provincia (Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano) ad avere qualche restrizione in più, in un'Italia quasi tutta in giallo

La Puglia resta arancione ma l'indice Rt di contagio è a 0,90, quindi in fase decrescente: è l'esito del monitoraggio settimanale dell'epidemia Covid effettuato dalla Cabina di Regia del Ministero della Salute.

La regione è con altre 3 e una provincia (Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano) ad avere qualche restrizione in più, in un'Italia quasi tutta in giallo. Se la Puglia confermerà anche per la prossima setimana un indice Rt sotto 1 potrebbe essere promossa nella fascia gialla, consentendo così le riaperture di bar e ristoranti, seppur fino alle 18.