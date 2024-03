Torna la Deejay Ten a Bari, il 21 aprile la corsa fra le vie della città: "Unica tappa al Sud"

Torna la Deejay Ten a Bari. La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto per il 2024 e il relativo patrocinio gratuito: la corsa si svolgerà domenica 21 aprile.

Organizzata da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, la Deejay Ten è una gara aperta a tutti che, ancora una volta, ha scelto Bari come unica tappa del Mezzogiorno: i corridori partiranno da corso Vittorio Emanuele II, per poi proseguire sul lungomare e nella Città vecchia. Sono previsti due diversi percorsi, da 10 km e da 5.

Anche quest’anno ci sarà una postazione fissa in piazza Libertà, dove, da sabato 20, sarà allestito un piccolo villaggio con stand adibiti a spogliatoi e deposito borse, stand per l’iscrizione e la distribuzione dei pettorali, maglie e sacche. Presso il villaggio saranno disponibili anche gadget e informazioni turistiche.

"Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno, unica città del Sud, la Deejay Ten, tra gli appuntamenti più amati dagli sportivi di ogni età - ha commentato l'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli - Il prossimo 21 aprile il lungomare di Bari tornerà a essere invaso da migliaia di runner e sarà una nuova occasione di festa per chi ama correre all’aria aperta. Accanto alla Deejay Ten, il mese di aprile conta altri tre appuntamenti di grande richiamo: il 7 aprile Bari Pedala, l’evento organizzato dalle associazioni di ciclisti urbani, il 14 aprile Vivicittà, la tradizionale manifestazione podistica organizzata dalla Uisp Bari, e il 27 e 28 aprile una nuova edizione della rievocazione del Gran Premio di Bari. Ma il mese di maggio non sarà da meno: farà il suo debutto il giorno 5 il primo campionato di disabilità intellettiva in bicicletta, con una serie di attività in largo Giannella che accompagneranno la gara vera e propria, quindi il 12 maggio sarà la volta della storica Bimbinbici, mentre il 19 maggio tornerà La Race for the cure, la corsa solidale a sostegno della ricerca sul cancro al seno, e il 26 maggio la Distinguished Gentelman’s Ride, la sfilata motociclistica che si svolge in tutto il mondo per raccogliere fondi per la cura del cancro alla prostata".

"Dico a me stesso e a tutti gli sportivi baresi - ha concluso Petruzzelli - di tenersi leggeri per Pasqua e di non smettere di allenarsi: abbiamo dalla nostra il clima migliore d’Italia e uno dei lungomari più belli dell’Adriatico, e siamo la città che negli ultimi anni ha investito convintamente sulla diffusione della pratica sportiva con spazi dedicati e attrezzature diffuse su tutto il territorio cittadino, per allenarci a stare in salute e farlo tutti insieme, senza escludere nessuno. Il fitto programma di eventi che scandirà la primavera rappresenta il risultato di anni di lavoro e di impegno finalizzati a rendere Bari una grande palestra a cielo aperto promuovendo una nuova attenzione alla salute e all’attività fisica".