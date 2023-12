Frecce più veloci di trenta minuti dalla Puglia per Milano: la novità nel nuovo orario invernale di Trenitalia

Viaggi in treno dai tempi più ridotti tra la Puglia e Milano grazie alla velocizzazione di cinque Frecciarossa, che saranno instradati integralmente sulla linea Alta Velocità Bologna – Milano. E' questa una delle principali novità annunciate da Trenitalia per la 'Winter Experience' 2023. A partire da domenica 10 dicembre, cinque Frecciarossa beneficeranno della velocizzazione di circa trenta minuti. Si tratta dei treni 8814 Lecce 5.55 - Milano 14.25; 8810 Bari 5.30 - Milano 12.30; 8811 Milano 13.35 - Lecce 21.50; 8813 Milano 14.35 - Lecce 22.56; 8807 Milano 11.35 - Taranto 19.46. Le altre Frecce che percorrono la linea Adriatica continueranno a effettuare le attuali fermate.

Resta confermata l’offerta verso la Capitale resta confermata con quattro coppie di Frecciargento tra Lecce e Roma e una coppia di Frecciargento tra Bari e la capitale, tutti i giorni, più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce- Firenze – Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto – Torino (via Roma). Nei weekend l’offerta si arricchisce con due coppie aggiuntive tra Lecce e la capitale (il sabato) e tra Roma e Lecce il venerdì.

Dal 10 dicembre, 22 Frecciarossa collegheranno ogni giorno i capoluoghi della Puglia con Bologna, Milano, Venezia e Torino: una coppia Lecce - Torino, due coppie Lecce - Venezia, tre coppie Bari - Milano, una coppia Taranto - Milano (via Bari), tre coppie Lecce – Milano più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce- Firenze – Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto – Torino (via Roma). Cinque Frecciarossa saranno velocizzati con un risparmio di tempo di circa mezz’ora. Le principali città della Puglia continuano ad essere servite da una trentina di Intercity Giorno e Notte diretti verso Roma, Bologna, Milano, Torino e Reggio Calabria, a cui da luglio si è aggiunta la nuova coppia di Intercity Bari – Napoli.

Sul fronte del Regionale Trenitalia l’offerta di collegamenti è confermata in abbinamento con i servizi Link turistici di Trenitalia per la Valle d’Itria operati da Ferrovie del Sud Est. Garantite fino a 20 corse giornaliere sulla linea Bari-Alberobello ?e 20 corse sulla linea Bari-Grotte di Castellana. La Winter Experience in Puglia quest’anno rinnova gli appuntamenti ai mercatini e alle fiere di Natale in programma a Lecce, Bari, Alberobello, Locorotondo e Tricase con un’offerta di collegamenti per raggiungere anche il Carnevale di Putignano.

Offerte e promozioni

Previste anche per l'inverno una serie di offerte e promozioni. Con FrecciaDAYS sconti fino al 70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con FrecciaSENIOR gli over 60 potranno acquistare biglietti a 29 euro e 39 euro. I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro. Alle famiglie, invece, è riservata l’offerta FrecciaFAMILY che fa viaggiare gratis gli under 15 e con una riduzione del 50% gli adulti. Fino all’8 gennaio tutti i cani viaggeranno gratis a bordo delle Frecce. Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; lo speciale A/R Weekend al 40% in meno con partenza il sabato e ritorno la domenica; Me&You per risparmiare fino al 50% quando si viaggia in 2. Le famiglie che viaggiano con Intercity potranno scegliere l’offerta Bimbi Gratis, che dà la possibilità ai nuclei composti da 2 a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40%. Anche a bordo degli Intercity tutti i cani viaggeranno gratis fino all’8 gennaio. Gli under 30 iscritti a X-GO (l’iniziativa gratuita di Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70%; gli over 60 iscritti a X-GO, invece, fino al 50%. Chi è iscritto a X-GO potrà partecipare al concorso “Very X-Mas”, che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno. Chi viaggia con Eurocity potrà usufruire della promo 2x1 Mercatini per i viaggi Italia-Svizzera, in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, in vendita fino al 10 dicembre, per viaggiare fino al 20 dicembre. Per spostarsi liberamente per 3 o 5 giorni sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, si potrà scegliere l’offerta Italia in Tour. Sui treni del Regionale viaggiano gratis gli animali domestici di piccola taglia all’interno del trasportino.